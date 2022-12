Tre sedie motorizzate per la CRI di Terni grazie alla donazione della Fondazione Carit

Il comitato ternano della Croce Rossa Italiana, grazie al contributo della Fondazione Carit, si è dotato di tre nuove sedie motorizzate per la movimentazione di pazienti non deambulanti. Queste nuove sedie, grazie ad un motore elettrico, permettono di mobilizzare il paziente sia in salita, sia in discesa senza nessuna fatica per gli operatori. Grazie ai moderni meccanismi di cui sono dotate queste sedie, basta anche un solo operatore per manovrarle in totale sicurezza. Si tratta di un importante aiuto che, grazie alla sensibilità della Fondazione Carit, consente ai volontari della CRI di mettere in campo un’assistenza mirata ed altamente professionale per le persone che vivono grandi disagi a causa della loro patologia e delle difficoltà architettoniche. Due sedie sono state destinate ai gruppi CRI di Narni e San Gemini mentre una rimarrà in uso presso il comitato di Terni.

