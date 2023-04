Treno deragliato a Firenze: disagi anche in Umbria. Come chiedere il rimborso

Ma quando arriva questo treno? Ritardi anche di 40/50 minuti per chi in mattinata attendeva a Perugia il treno per Firenze, nessuno invece passava sulla Foligno-Terontola. Il motivo è il deragliamento di un carro di un treno merci tra Firenze e Prato intorno alle 2.20 della notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 aprile. Nessun ferito nell’incidente che ha causato danni e disagi sulla dorsale nord-sud.

L’incidente e i disagi

Un carro di un treno merci nella notte è deragliato in prossimità della stazione di Firenze Castello, tra Firenze e Prato. L’incidente avrebbe provocato l’abbattimento di elementi della ferrovia, tra cui pali e tralicci che sorreggono i cavi che erogano l’alimentazione elettrica ai treni e alla linea. Nessun ferito invece come segnalato dai vigili del fuoco di Firenze del distaccamento di Firenze-Ovest che sono intervenuti sul posto intorno alle 3.15. Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) ha aggiornato in tempo reale sulle condizioni dalle 2.20 quando è stata interrotta la circolazione ferroviaria tra Bologna e Firenze sia sulla linea Alta Velocità (Av) sulla linea Milano-Roma e Roma-Venezia. Trenitalia nella mattinata ha reso noto che i treni Av, i regionali e gli Intercity possono subire ritardi fino a 180 minuti. Centinaia di persone ferme alle stazioni principali del nostro Paese, come la Centrale di Milano e Roma Termini.

Il rimborso

Nel comunicato di Rfi si legge che «la circolazione ferroviaria sulla dorsale nord-sud resterà fortemente compromessa per alcune ore, con cancellazioni totali e parziali di corse, finché non sarà ripristinata l’efficienza dell’infrastruttura sulla quale stanno intervenendo i tecnici di Rfi». Sia con Trenitalia che con Italo è possibile ottenere il rimborso integrale del biglietto per la cancellazione o ritardi superiori a 60 minuti. Nel caso in cui l’impedimento riguardi il viaggio di andata, il rimborso integrale viene riconosciuto anche per il viaggio di ritorno acquistato contestualmente a quello di andata. Se il biglietto è stato utilizzato solo parzialmente è possibile ottenere il rimborso quando, come nel caso del deragliamento, la continuazione del viaggio è impedita dall’interruzione della linea o dalla soppressione del treno o dalla mancata coincidenza causata dal ritardo di un treno del servizio nazionale. Con Italo è anche possibile chiedere di tornare al punto di partenza con il primo treno della linea disponibile. Con Trenitalia è possibile chiedere il rimborso fino a una mano dalla data del viaggio chiedendolo in biglietteria o, per i biglietti ticketless, sul sito, tramite applicazione o telefonando al Call Center. La domanda di rimborso si può inviare anche tramite posta a Trenitalia spa, Ufficio Reclami e Rimborsi, Piazza della Croce Rossa 1, 00161 Roma. Italo riconosce automaticamente il rimborso entro 30 giorni che viene erogato tramite voucher, credito Italo o Borsellino Italo per gli iscritti al programma Italo più.