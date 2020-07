Treofan, azienda silente: «Incontro urgente al Mise»

Dopo i due ultimatum partiti dalle organizzazioni sindacali e rimasti senza risposta da parte dell’azienda, non si sblocca la situazione della Treofan di Terni: non c’è ancora alcuna firma da parte del management sul documento di tutela e rilancio del sito ternano sottoscritto da tutte le sigle sotto l’egida del ministero dello sviluppo economico, così la preoccupazione sale di ora in ora tra i lavoratori. Questi giovedì si sono riuniti in assemblea, un appuntamento che ha fatto seguito ad una call con tutte le segreterie nazionali. Si valutano le prossime azioni da mettere in campo, senza escludere mobilitazioni e forme di protesta eclatanti. Intanto la Regione ha chiesto al Mise la convocazione di un incontro urgente.

Fioroni: «Ripristinare le relazioni sindacali»

«Il 15 luglio scorso – ricorda l’assessore regionale allo sviluppo economico, Michele Fioroni – si è tenuto un tavolo di confronto convocato dal ministero dello sviluppo economico con i rappresentanti dell’azienda, le organizzazioni sindacali di categoria e il sindaco di Terni Leonardo Latini. In quella sede, a conclusione dell’incontro, si è convenuto che le organizzazioni sindacali predisponessero un’ipotesi di accordo, che la sera stessa è stato messo a disposizione dell’azienda, ma che ad oggi non risulta avere avuto riscontro. Ricordando che la Regione Umbria si è messa a disposizione con la strumentazione di supporto disponibile – conclude Fioroni – l’urgenza della richiesta, visto il silenzio dell’azienda, è finalizzata a ripristinare le normali relazioni industriali ad oggi interrotte, nell’interesse del sito, del territorio e dei lavoratori».

La Uiltec: «Terni come Battipaglia»

«La strategia che a questo punto si sta manifestando in pieno: Jindal vuole chiudere lo stabilimento» mette in allerta Doriana Gramaccioni, segretario generale della Uiltec Umbria. «Non possiamo permettere – continua – un atto del genere, è ora che le istituzioni ci mettano la faccia e vengano sul campo a sostenere la battaglia a difesa dei nostri lavoratori e del nostro sito produttivo fondamentale per tutto il polo chimico ternano e umbro». Gramaccioni replica duramente a quello che definisce «atteggiamento di ostruzionismo ormai palese» della proprietà. «Eppure il sito di Terni è fondamentale non solo per l’Umbria ma per tutta l’Italia – precisa la sindacalista – e la prova è che anche durante l’emergenza Covid lo stabilimento è sempre stato operativo senza mai smettere la produzione in quanto considerato ‘strategico’. I dubbi dei sindacati sull’atteggiamento dell’azienda non sono mai mancati. Per la Uiltec non può essere normale che in Italia un’azienda possa essere acquistata dalla concorrenza per poi essere venduta, non ci è sembrato normale inoltre avere ignorato la volontà delle istituzioni, Regione in primo luogo, a investire soldi per il sito ternano, segno, al contrario, di un reale disinteresse. Dopo Battipaglia, tocca a Terni, Jindal vuole fare fuori tutto ciò che è a marchio Treofan. A questo punto, anche davanti a questo assordante silenzio della proprietà che evidentemente non ha neppure un piano, un incisivo progetto di sviluppo industriale per lo stabilimento di Terni, dopo giorni e giorni di sciopero non ci sono molte altre soluzioni. Chiamiamo direttamente in causa la presidente Tesei, invitandola a venire a Terni, a fianco dei lavoratori così come tutte le altre istituzioni, dal prefetto Sensi al sindaco Latini, vorremmo in particolare che tutte le istituzioni si facessero promotrici, unitamente a noi sindacati, di un forte sollecito presso il Mise nei confronti di Jindal. Le nostre richieste sono state sempre molto chiare – conclude Gramaccioni – e ora l’azienda deve al più presto agire qualora la sua intenzione dovesse essere quella della vendita del sito ternano, soluzione che ad oggi sembra l’unica possibilità percorribile».