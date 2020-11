Treofan, Jindal stacca anche le utenze

Precipita di giorno in giorno la situazione della Treofan di Terni, dove la volontà della proprietaria Jindal di disimpegnarsi dal sito si manifesta sempre più concretamente. È notizia di lunedì – a tre giorni di distanza da un nuovo incontro previsto al Mise il 5 novembre – che l’azienda sta procedendo via via alla disdetta di tutti i contratti in scadenza con i fornitori, sia per quanto riguarda le utilities (come energia elettrica e gas), che per i servizi (ad esempio mensa e pulizie).

«TREOFAN PRONTA AL DISIMPEGNO»

Si attendono le comunicazioni

Che la dismissione sia questione di pochi mesi, se non settimane, appare un rischio ormai assodato per i lavoratori della fabbrica del Polo chimico ternano, anche a fronte dei magazzini sempre più vuoti, sia di materie prime che di prodotti finiti. Lunedì mattina era attesa ai cancelli del sito la presenza dei parlamentari umbri, ma la convocazione delle due Camere per la comunicazioni del premier Conte rispetto ad un nuovo dpcm per la pandemia hanno fatto saltare l’appuntamento. Gli occhi sono dunque puntati sull’incontro fissato dal sottosegretario Alessandra Todde per il pomeriggio di giovedì, il cui obiettivo è quello di trovare le condizioni per un nuovo accordo che possa permettere la prosecuzione dell’attività. Fin qui però le proposte dell’azienda, secondo quanto affermato nei giorni scorsi dai sindacati di categoria, «non contengono nessun elemento di prospettiva di mantenimento e di sviluppo del sito». Gli ultimi aggiornamenti lo confermano e il destino dello stabilimento sembra ormai quasi segnato.