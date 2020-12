Treofan, i lavoratori bloccano via Narni: «Per noi non è Natale»

servizio di F.L.

Meno 47 giorni alla possibile conclusione della vertenza Treofan, che rischia di essere drammatica per 142 famiglie, e così i lavoratori lunedì sono tornati a manifestare per tornare ad accendere l’attenzione sulla loro vicenda. Dopo un presidio davanti ai cancelli di piazzale Donegali, hanno bloccato il traffico di via Narni per qualche decina di minuti per sensibilizzare la cittadinanza. Da parte degli automobilisti in attesa colpi di clacson in segno di solidarietà.

IL LIQUIDATORE: «LA PARTITA NON È PERSA. LOTTATE»

Le ultime speranze

Dopo l’incontro del 16 dicembre con il liquidatore, durante il quale non è emerso nulla di nuovo rispetto il mandato datogli da Jindal per il licenziamento di tutti i lavoratori dello stabilimento, le rsu insieme alle organizzazioni sindacali non mollano e non accettano che i dipendenti dell’azienda del polo chimico «vengano considerati dei semplici numeri. La Treofan di Terni e i suoi lavoratori rappresentano l’eccellenza, la qualità e devono essere un orgoglio per il nostro territorio e il nostro Paese» hanno detto. La speranza è che a breve il Mise convochi un nuovo incontro, dopo la richiesta inoltrata dalle segreterie nazionali.

Il ruolo delle istituzioni

Presenti al presidio il sindaco di Terni Leonardo Latini, quello di Narni Francesco De Rebotti, la senatrice della Lega Valeria Alessandrini, il deputato del Pd Walter Verini e il consigliere regionale della Lega Daniele Carissimi. Il primo ha annunciato di aver inviato una lettera alla Regione Puglia per chiedere delucidazioni in merito ai finanziamenti concessi a Jindal. «Siamo in ritardo su tante cose, tutti ci promettono e nessuno ci dà – il monito arrivato però da un lavoratore -. Il tempo passa e le chiacchiere sono tante ma siamo sempre qui. Natale è per tutti, non solo per loro».