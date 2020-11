Treofan, lavoratori in via Narni: «Pronti ad azioni legali» 

di F.L.

Rabbia ed esasperazione tra i dipendenti della Treofan di Terni, riuniti giovedì mattina in assemblea davanti alla fabbrica a poche ore dal decisivo incontro convocato dal Mise. Poi in corteo, attraversando il polo chimico, hanno raggiunto i cancelli di piazzale Donegani. In via Narni hanno occupato per un paio di volte per una decina di minuti la strada, rallentando il traffico. «Il Mise oggi prenda una posizione netta e chiara – l’appello partito da sindacati di categoria e rsu durante l’assemblea -, non possiamo accettare nuovi rinvii, sarebbe come dire chiudiamo il sito. Vogliamo invece che Treofan rimanga e continui a svilupparsi, altrimenti venga nominato un advisor che permetta continuità produttiva con altri soggetti».

Possibili azioni legali

Tra le ipotesi avanzate da sindacati, rsu e lavoratori anche quella di attivare azioni legali contro la proprietà Jindal, che continua a spostare materie prime e ordini verso altri stabilimenti, mentre percepisce fondi statali ed europei. All’assemblea presente, tra vari politici, anche il sindaco Leonardo Latini. «Porto la vicinanza delle istituzioni e dei cittadini, se ci sono gli strumenti per un cambio di proprietà seguiamo questa strada» ha detto.

