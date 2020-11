Treofan, via ai licenziamenti per 142 dipendenti

di F.L.

Era attesa e purtroppo nella tarda mattinata di martedì è arrivata, la comunicazione con la quale la Treofan Italy srl, ormai in liquidazione, annuncia il licenziamento collettivo di tutto il personale attualmente in forza, per la precisione 142 dipendenti, di cui 139 a Terni. Un epilogo annunciato, ma contro il quale lavoratori e sindacati hanno cercato in tutti i modi di battersi, facendo appello alle istituzioni italiane, anche con le ultime manifestazioni simboliche andate in scena lunedì.

I ‘pretesti’

Nella missiva la società spiega che la decisione della messa in liquidazione – senza continuazione, anche parziale, dell’attività – è stata presa a causa della crescente competitività del mercato, aggravata dalla congiuntura economica in corso nel 2020 anche per colpa dalla pandemia. Ma si fa riferimento anche ad asseriti costi di esercizio sempre più elevati per lo stabilimento di Terni, già dal 2019, in particolare per quanto riguarda costi fissi di produzione, consumi energetici, costi di manodopera e manutenzione. Secondo l’azienda non appare percorribile né la riqualificazione né il reimpiego del personale, così come il ricorso a contratti di solidarietà o ammortizzatori sociali ordinari e straordinari. Ora saranno decisivi i prossimi 75 giorni, termine entro il quale dovrà essere perfezionata la procedura di liquidazione. La battaglia legale e sindacale è destinata a non fermarsi.

Le prossime mosse

I lavoratori, già in presidio permanente da lunedì davanti alla fabbrica della Polymer, dopo la notifica della comunicazione via pec si sono subito riuniti in assemblea, mentre i legali delle organizzazioni sindacali territoriali e nazionali analizeranno nelle prossime ore i contenuti e le motivazioni addotte, per valutare eventuali impugnazioni dell’atto. A Terni la procedura interessa nello specifico 95 operai e 44 amministrativi, tra impiegati e quadri (a cui si aggiungono tre dirigenti di base a Milano). In totale sono 139 famiglie che vedono concretizzarsi uno spettro che li accompagnava ormai da un paio d’anni, dopo l’acquisizione della Treofan da parte degli indiani di Jindal – già attivi nel settore con altri stabilimenti, evidentemente intenzionati a mettere ko un concorrente – e la chiusura del sito di Battipaglia (Salerno). Con l’arrivo delle lettere di licenziamento si chiude (almeno per ora) un capitolo che sembrava già scritto da tempo.