Trevi ha un nuovo comandante della stazione carabinieri. Si tratta del maresciallo ordinario Gennaro Paolo De Vivo, classe 1993 ed originario di Napoli, attivo nell’Arma dal 2016 in qualità di carabiniere. In precedenza ha lavorato a Cascia, Spoleto, Foligno e nel corso della carriera ha conseguito le lauree in giurisprudenza, scienze politiche e della sicurezza.

