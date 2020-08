Trevi, incendio d’auto danneggia anche le utenze

Autovetture in fiamme nella notte fra domenica e lunedì a borgo Trevi (Perugia), in via Genova. Il rogo è divampato pocop dopo le ore 1 e su posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Foligno. Il mezzo è andato completamente distrutto ed anche le utenze prossime al veicolo, hanno riportato gravi danni. Tanto che lunedì mattina i tecnici di Enea e Vus sono dovuti intervenire per il ripristino dei servizi in zona. Ignote al momento le cause del rogo – non si esclude il dolo – ma accertamenti sono in corso da parte del 115 e dell’Arma dei carabinieri.

