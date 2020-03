Trevi, raid fallito al bancomat della Bcc

Assalto nella notte fra venerdì e sabato al bancomat Bcc Spello e Bettona di Borgo Trevi. Dopo l’allarme, sul posto si sono portati i carabinieri della stazione di Trevi, afferenti alla compagnia di Foligno, che stanno ricostruendo la dinamica anche grazie alle videocamere di sorveglianza.

Danni doppi

Lo sportello è stato fatto saltare ma, forse per un errato dosaggio, l’esplosivo non ha ‘scoperchiato’ la cassa, tanto che i ladri sono andati via a mani vuote. Per fortuna i ladri non sono riusciti nel loro intento, provocando solo ingenti danni. Danni doppi, considerando che in periodo di emergenza coronavirus il bancomat rappresenta uno strumento essenziale. Proprio in questi giorni sono stati fatti ripetuti appelli ai pensionati, invitati a ritirare la pensione al bancomat senza entrare nelle filiali.