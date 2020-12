Triestina-Perugia 2-1: Grifo, così non ci siamo

Un gol dopo appena 4 minuti del giovanissimo Boultam, che poi raddoppia di testa alla fine del primo tempo, frazione in cui il Grifo aveva provato a pareggiare. Male, malissimo nella ripresa, dove i biancorossi di Caserta (che pure ha provato diverse varianti tattiche, fino a provare Elia terzino) sono riusciti a rendersi pericolosi solo con un tap-in fallito da Rosi e poi con il tirocross che ha provocato l’autogol di Ligi. Nelle ultime sei gare il Grifo ne ha vinta una sola, in casa con l’Imolese. Troppo poco.

Le dichiarazioni post partita

Caserta

«Dobbiamo essere più cattivi – dice il tecnico – dobbiamo migliorare sotto tutti i punti di vista; a parte i due gol non ricordo altri tiri in porta della Triestina, purtroppo abbiamo creato ma non riusciamo a finalizzare le occasioni che creiamo. Sono molto arrabbiato. volevo vedere un altro spirito, un’altra voglia».

Angella

«È una sconfitta pesante per il nostro cammino – ha detto il difensore centrale Gabriele Angella – ora dobbiamo rimboccarci le maniche e pedalare per recuperare alla prossima occasione. Abbiamo un’idea di gioco, cerchiamo di fare ciò che il mister ci chiede, ma tanto vince chi fa goal e loro hanno bene sfruttato due palle goal. Calci piazzati? Vedendo le percentuali, non abbiamo preso tanti goal sopra di noi. Voglio continuare con i miei compagni con questa attenzione e questa mentalità».

Sounas

«Dobbiamo rialzare la testa, dobbiamo lavorare di più per recuperare i punti persi, fin dalla prossima partita di mercoledì – così Dimitrios Sounas, nell’intervista rilasciata a Umbria Tv – ognuno di noi quando entra in campo deve dare il massimo; questo succede, ma non si può vincere sempre; purtroppo il cacio è questo. Negli ultimi 15 minuti loro erano tutti dietro, non è stato facile, ma non credo ci sia un problema fisico. Il mio impiego? Non lo so. Le scelte le fa il mister, io posso solo dare il massimo».

Pillon

«Abbiamo fatto una buona partita contro una squadra molto forte a livello sia individuale che collettivo. Vincere contro di loro non è stato facile, è una vittoria molto importante. Noi dobbiamo ancora lavorare tanto, migliorare la squadra giorno dopo giorno, avere una cattiveria agonistica, non guardare alla posizione in classifica. Non siamo ancora una squadra completa dal mio punto di vista, dobbiamo migliorare in alcune cose, anche se le due ultime partite sono state ottime. Il Perugia? Può ambire alle prime posizione. Per quanto riguarda noi, dobbiamo fare il nostro percorso, non dobbiamo imporci dei limiti. Ho avuto tanti giocatori fuori e altrettanti ne ho recuperati, il mio obiettivo è recuperare tutti gli infortunati e rendere competitiva la squadra. Abbiamo avuto un ottimo primo tempo sul piano di gioco e per questo siamo andati in vantaggio, mentre nel secondo tempo ci siamo un po’ abbassati forse per il timore di vincere. Il risultato è legato ai meriti della Triestina o ai demeriti del Perugia? Direi entrambe le cose, abbiamo un po’ di merito perché abbiamo messo in difficoltà una grande squadra, che ripeto sarà candidata alle primissime posizioni».

Il tabellino

TRIESTINA: Offredi, Tartaglia, Capela (1′ st Ligi), Lambrughi, Brivio, Calvano, Giorico, Maracchi; Boultam (31′ st ; Granoche, Mensah (42′ st Sarno).

A disp.: Valentini, Lodi, Gatto, Filippini, Rapisarda, Butti, Petrella, Palmucci, Calvano, Cavaliere. All. Pillon

PERUGIA: Fulignati, Rosi (15′ st Falzerano), Angella, Monaco, Favalli (33′ st Crialese), Elia (33′ st Dragomir), Burrai (15′ st Vanbaleghem), Melchiorri, Sounas (15′ st Minesso), Murano, Kouan.

A disp.: Bocci, Baioccoi, Sgarbi, Konate, Lunghi, Moscati, Cancellotti. All. Caserta

ARBITRO: Alessandro Di Graci di Como (Michele Somma e Francesco D’Apice, entrambi di Castellammare di Stabia) IV° Ufficiale: Roberto Lovison di Padova

RETI: 4′ pt e 40′ pt Boultam (T), 37′ st aut. Ligi

NOTE: ammonito Monaco, Lambrughi, Brivio