Trovata con due proiettili in aeroporto: denunciata 28enne

Mercoledì pomeriggio gli agenti della polizia di Stato in servizio presso l’aeroporto San Francesco di Perugia hanno fermato e denunciato una cittadina spagnola di 28 anni, trovata in possesso di due munizioni per pistola. La ragazza, in partenza per Londra, era stata sottoposta ai normali controlli aeroportuali sulle persone e sui bagagli quando, all’atto di passare sotto i metal detector, l’addetto al controllo ha constatato, all’interno del giubbotto, la presenza di due piccoli oggetti metallici. Dopo aver richiesto l’intervento degli agenti, la 28enne è stata sottoposta a controllo che ha dato esito positivo. Cuciti all’interno della tasca del giubbotto, i poliziotti hanno trovato due proiettili camiciati 9×23. La 28enne, sentita in merito al possesso del munizionamento, ha dichiarato di non essere a conoscenza della presenza dei proiettili all’interno della tasca, ribadendo la sua estraneità. Accompagnata in questura per gli accertamenti di rito, è stata denunciata per possesso abusivo di munizionamento.

