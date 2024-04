Trovato con cocaina, ketamina, hashish e machete: 22enne arrestato

Un machete da mezzo metro di lunghezza, 126 grammi di hashish, oppiaceo, due involucri contenenti cocaina, ketamina e 250 euro in contanti. Tutto materiale che la polizia di Stato di Perugia ha trovato in un appartamento della città: arrestato un 22enne cittadino albanese per detenzione a fini di spaccio e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. A chiamare le forze dell’ordine ci ha pensato un cittadino che aveva notato il giovane all’interno della sua proprietà.

La scoperta

La perquisizione ha poi consentito di trovare un tirapugni in metallo, del quale il giovane non è stato in grado di giustificare il possesso. Il 22enne, che ha mantenuto un costante atteggiamento aggressivo, è stato arrestato. Per lui inoltre c’è l’indagine a carico per invasione di terreni ed edifici. Il Gip ha adottato nei suoi confronti l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.