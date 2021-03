Trovato con oltre un etto di eroina: arrestato 57enne

Aveva nascosto tra gli indumenti eroina per un totale di 120 grammi. La droga non è sfuggita al controllo dei carabinieri della stazione di Trevi nel pomeriggio di sabato: ad essere arrestato è stato un 57enne di origini magrebine, già noto alle forze dell’ordine e finito in manette in flagranza di reato per detenzione a fini di spaccio.

In carcere

I militari erano all’interno della stazione ferroviaria di borgo Trevi e si sono insospettiti nel vedere i movimenti dell’uomo. Il successivo controllo ha fatto venire alla luce lo stupefacente e per lui si sono aperte le porte del carcere di Spoleto in attesa delle successive determinazioni dell’autorità giudiziaria.