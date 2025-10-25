Operazione antidroga a Foligno e sequestro da quasi 20 mila euro a carico di un 46enne di origini tunisine. Ora è stato arrestato.

«L’uomo, già noto alla polizia per pregressi episodi di percosse, minacce e lesioni personali, aveva infatti imbastito, nei pressi di piazza San Domenico, una fiorente attività di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish», spiega la questura. Venerdì sera all’uomo sono stati sequestrati in totale 130 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi dopo una perquisizione personale e domiciliare.

Trovati poco meno di 20 mila euro, dei quale «il 46enne non ha saputo giustificare il possesso. Denaro la cui presenza nell’abitazione e nel garage potrebbe infatti ulteriormente comprovare il notevole giro d’affari messo in piedi dal nordafricano». Per lui c’è l’arresto in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. L’uomo è ai domiciliari in attesa della direttissima.