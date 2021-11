Trovato morto nel bosco: era originario di Città della Pieve

Si terranno giovedì alle ore 14, nella chiesa di San Francesco a Sarteano (Siena), i funerali di Francesco Fiorini, il 42enne originario di Città della Pieve (Perugia), trovato morto in una boscaglia alla periferia di Sarteano. Da tempo viveva nella cittadina toscana, dove era molto noto come fisioterapista. I genitori chiedono non fiori ma offerte da devolvere in beneficenza.

Il ritrovamento

Il suo corpo è stato trovato da un gruppo di cacciatori in fondo ad un dirupo di circa 70 metri, in corrispondenza dell’area archeologica in località Pianacce, poco distante dalla zona artigianale di Sarteano dove, intorno alle 22.30 di mercoledì sera, era stata ritrovata anche la sua autovettura. A dare la tragica notizia è stato il sindaco di Sarteano, Francesco Landi, attraverso un post su Facebook: il lutto ha avvolto la sua comunità così come quella pievese. Tanti i messaggi di vicinanza alla famiglia e alla fidanzata del 42enne. L’area sportiva di Sarteano è rimasta chiusa in segno di lutto. Francesco, infatti, era un apprezzato fisioterapista, molto noto in città.