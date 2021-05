Tumori del seno, la prevenzione scatta anche a Terni

Arriva anche a Terni la ‘Carovana della prevenzione’, il programma nazionale itinerante di promozione della salute femminile. L’iniziativa è rivolta alle donne non inserite nelle liste di screening della Regione Umbria e prevede visite ed esami diagnostici per la prevenzione dei tumori del seno. L’appuntamento è per il 23 maggio, dalle ore 9 alle 16.30, presso la sede della Caritas diocesana di Terni (strada di Valle Verde 22). Per info e prenotazioni è possibile contattare la Caritas diocesana di Terni-Narni-Amelia. L’iniziativa, curata dall’organizzazione Susan G. Komen Italia, a Terni si svolge grazie all’impegno del Lions Club Terni Host presieduto da Marco Coccetta, con il coinvolgimento diretto delle socie Lorella Fioriti e Maria Perla Lamberini che sono un punto di riferimento per la senologia ternana. Alla ‘Carovana della prevenzione’, che vede in campo anche la Caritas e l’associazione San Martino, sarà presente anche il dottor Paolo Belli del policlinico ‘Gemelli’ di Roma.

Condividi questo articolo su