Tuoro sul Trasimeno, trovato cadavere: indagini in corso

Tragica scoperta nel tardo pomeriggio di mercoledì a Tuoro sul Trasimeno, all’altezza della pista ciclabile. Un uomo che stava passando per un sentiero della zona ha trovato un cadavere in stato di decomposizione ed è scattato l’allarme: a causa delle condizioni del corpo – trasferito all’obitorio del ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia, dove sarà eseguita l’autopsia – non è stato possibile effettuare l’identificazione. Ad indagare sono i carabinieri di Tuoro con il coordinamento del capitano Andrea Caneschi.

