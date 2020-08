Ferentillo, museo mummie: boom visite

Dai 900 visitatori del luglio 2019 ai 1.500 registrati quest’anno, in periodo di ripartenza post lockdown. Il boom di visitatori riguarda il Museo delle Mummie: c’è un +65% come mette in evidenza l’associazione turistica Aps Visit Ferentillo.

La conferma e il biglietto integrato

Ad aver inciso anche il biglietto integrato attivato nei mesi scorsi con la cascata delle Marmore: «Ha portato a scoprire il Museo delle Mummie e l’abbazia di San Pietro in Valle – in questo caso c’è stato un aumento di minor entità – a più di cento turisti nel mese di luglio». In generale si parla di un trend di crescita che «conferma ancora di più l’estrema rilevanza di questo magnifico museo della Valnerina e che gia nello scorso anno aveva registrato un aumento importante di visitatori».

‘La valle incantata’

A stretto giro per i due siti turistici – chiude l’Aps – avranno la possibilità di un’ulteriore valorizzazione e promozione turistica integrata con tutti i musei della provincia «grazie alla partecipazione al progetto ‘La valle incantata’ di recente finanziato dalla Regione Umbria e che porterà ancora più turisti a scoprire questi luoghi meravigliosi dell’Umbria».