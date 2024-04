Turismo in Umbria in primavera: budget da 2,5 milioni di euro per la comunicazione

Budget complessivo da 2,5 milioni di euro. C’è il via libera della Regione in merito all’esborso per la campagna di comunicazione turistica per la primavera del 2024: l’ok è arrivato mercoledì in giunta su proposta dell’assessore Paola Agabiti. La maggior parte (40%) sarà dedicata a spot televisivi e radiofonici, il resto per web, stampa, eventi di comunicazione e redazionali televisivi. In tal senso saranno prodotto proposte progettuali entro un mese. Nelle linee di indirizzo operative approvate per la qualificazione dell’offerta e la promozione vengono indicati punti di forza (marca, eccellenze, connessioni, respiro, varietà, location) e criticità (maturità, redditività, percorribilità, concentrazione, commerciabilità e domesticità). «Al fine di continuare l’azione di consolidamento del posizionamento dell’Umbria sui mercati nazionali che internazionali di riferimento che il rafforzamento del brand unitario, e visti gli importanti risultati conseguiti, l’azione della Regione dovrà concentrarsi proprio sulle attività di comunicazione turistica, prevalentemente secondo le strategie già sperimentate nelle ultime stagioni», viene sottolineato. La responsabile del procedimento è Antonella Tiranti.

