‘Terni in tre giorni’: tentativo guida pocket

Miglioramento del servizio di informazione ed accoglienza turistica con materiale cartaceo per tentare di far rimanere più tempo possibile – chiaro che serva ben altro – i visitatori in zona. In linea di massima sono questi gli obiettivi alla base della realizzazione di una carto guida pocket pieghevole dal concept ‘Terni in tre giorni’. La direzione economia, lavoro e promozione del territorio ha dato il via libera ad una spesa di 6.000 euro con affidamento ad una società del bresciano, la Poligrafica San Faustino S.p.A di Castrezzato.

La carto guida pocket rientra nel programma di iniziative – marketing ed editoria turistica – da 60.500 euro approvato di recente. Motivo? L’intento è «migliorare – si legge nel documento firmato dalla dirigente Emanuela Barbon – il servizio di informazione ed accoglienza con l’ideazione realizzazione di nuovo materiale di informazione e comunicazione su supporto cartaceo e gadgettistica promozionale. Stante la costante domanda di materiale informativo cartaceo è necessario dotarsi delle necessarie quantità in modo da far fronte alle richieste dell’utenza». Rapida indagine di mercato e affidamento alla San Faustino per lo sviluppo e la fornitura.

I fondi arrivano dalla tassa di soggiorno 2020 e da un residuo recuperato in extremis dall’assessorato al turismo. La carenza di pubblicazioni cartacee ha portato ad una serie di mini gare Mepa o affidamenti diretti per avviare una serie di operazioni: oltre a ‘Terni in tre giorni’ – la mini guida pocket conterrà itinerari, piccole riproduzioni e varie info sulla città – c’è in piedi anche il progetto per ‘La Via di San Valentino’, ovvero la promozione del cammino urbano del Santo Patrono con tanto di App e cartellonistica da sviluppare. Se ne parlerà nei primi mesi del 2021.