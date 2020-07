‘Tutto da rifare’, la Zio Command Band sbarca sui digital store

di A.T.

Mancano pochi giorni all’uscita di ‘Tutto da rifare’, il brano della Zio Command Band di Terni che, a partire dal 25 luglio, sarà disponibile su tutti i digital store. È la prima volta che Samuele Comandini, conosciuto dai ternani con il soprannome di ‘Zio Command’, si fa strada nel mondo della musica. Molti infatti lo conoscevano soprattutto per la sua irriverente comicità (lui stesso si definisce ‘comico’ nella biografia della sua pagina Instagram) che diffonde sui social ma il periodo di lockdown e la chiusura in casa hanno regalato il tempo necessario per dedicarsi, ad esempio, a scrivere una canzone. È stato proprio nei mesi più duri della pandemia che Zio Command ha pensato e scritto – accompagnato anche dagli strumenti musicali – il brano. A guidare la band insieme a lui saranno Jonathan Cresta e Lorenzo Borseti, anche loro noti nel panorama musicale ternano. Sara Raffanelli sarà l’ospite speciale della canzone mentre nel video musicale, girato dal Maestro Tav (Fabio Castellani), si alterneranno le coreografie del corpo di ballo (Alice Fernandez, Nicoletta Caruso, Martina Nicolini, Martina Fabrizi) e non solo, l’immagine di copertina è stata realizzata da Emanuele Persichetti, un giovane artista ternano. Non resta che aspettare per sapere di cosa tratta il brano mentre i tre ragazzi terranno il conto alla rovescia sui loro canali social.