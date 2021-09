Tutto pronto per lo spettacolo delle ‘star’ di Amici all’anfiteatro

Si terrà martedì settembre alle ore 21 lo spettacolo delle star di ‘Amici’ Martina Miliddi e Thomas Grazioso all’anfiteatro romano di Terni, con ingresso gratuito. L’evento è organizzato dalla parrocchia del duomo di Terni, in occasione della festa del Preziosissimo Sangue che è stata ufficialmente presentata giovedì in Provincia. Per assistere all’evento, bisogna obbligatoriamente prenotarsi al numero telefonico 320.9626730 (dalle ore 9 alle 13).

