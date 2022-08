Ubriaco aggredisce due ragazzi al fast food: denunciato

La segnalazione è partita da un fast food di via Dottori, a Perugia, relativa ad un ragazzo e una ragazza aggrediti da un uomo in evidente stato di alterazione. Per questo gli agenti della Volante perugina si sono portati sul posto con due pattuglie: una per sentire i due ragazzi e la responsabile del locale, l’altra per perlustrare la zona. Il soggetto, presunto aggressore, è stato rintracciato nel giro di poco: si tratta di un 33enne con diversi precedenti di polizia per reati di droga, contro il patrimonio, guida in stato di ebbrezza e un arresto per resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito i due giovani erano seduti a bordo della loro auto, nel parcheggio del fast food, quando sono stati improvvisamente aggrediti, verbalmente e fisicamente, dal 33enne chiaramente ubriaco. Il soggetto alla fine è stato denunciato per minacce aggravate e percosse e sanzionato per l’evidente stato di ebbrezza alcolica.

Condividi questo articolo su