Ubriaco e in giro nonostante il Covid

Un cittadino 35enne, originario del Marocco, è stato denunciato a piede libero e sanzionato per 508 euro dai carabinieri del Nor di Assisi. Il fatto è accaduto nella tarda serata di lunedì quando il soggetto è stato notato nella centralissima via Patrono d’Italia e fermato per capire se avesse validi e giustificati motivi per essere in giro. Evidentemente ubriaco, alla vista dei miltari ha però reagito a suon di insulti e botte. Una volta condotto in caserma è stato identificato e quindi denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

