Ubriaco in centro con attrezzi per lo scasso: denunciato

Lo hanno notato accasciato davanti ad un negozio della piazza di Santa Maria degli Angeli, vicino la Porziuncola, e sono intervenuti per vederci chiaro. L’uomo, ubriaco, aveva con sé degli attrezzi utili per lo scasso e al termine degli accertamenti è stato denunciato dalla polizia di Stato del commissariato di Assisi.

Forbici e metro

Gli agenti si sono subito resi conto dell’ubriachezza dell’uomo, un 55enne di Reggio Calabria con precedenti di polizia. Gli approfondimenti – poi è stato condotto in ospedale – hanno consentito di far venire alla luce un paio di forbici da elettricista ed un metro avvolgibile, strumenti utili per compiere furti: per lui denuncia e sanzione per lo spostamento fuori comune non giustificato. Avviato nei suoi confronto il procedimento per l’emissione del foglio di via dal territorio di Assisi.