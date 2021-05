Ubriaco, urina in viale Brin: 44enne denunciato dall’Arma

Si è sbottonato i pantaloni in viale Brin ed ha urinato lungo la strada, mostrando le parti intime alle persone presenti. Purtroppo per lui era in atto un controllo da parte dei carabinieri del comando stazione di Papigno e per questo l’uomo – un 44enne romeno in evidente stato di ubriachezza – è stato denunciato a piede libero. Il fatto è accaduto venerdì pomeriggio. L’Arma ha contestato i reati di ‘atti osceni’ e ‘ubriachezza’.

Giovani ubriachi sanzionati a Terni

Sempre venerdì, a Terni, i militari di Papigno hanno sanzionato per ubriachezza sette giovani: due romeni – uno dei quali minorenni -, tre italiani, un indiano ed un marocchino. Tutti sorpresi, in circostanze e momenti differenti, in evidente stato di ebbrezza alcolica in giro per le vie del centro cittadino. Il minore è stato affidato ai propri genitori.