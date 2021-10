Umbertide, 46enne arrestato per spaccio: droga e piante in casa

Un 46enne di Umbertide, disoccupato, è stato arrestato dai carabinieri del Nor della Compagnia di Città di Castello per detenzione e coltivazione di stupefacenti a fini di spaccio. L’uomo, già noto che alle forze dell’ordine, all’esito di una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di oltre 600 grammi di marijuana pronta per essere confezionata. Nelle pertinenze dell’abitazione c’erano anche alcune piante della stessa droga che avrebbero consentito una resa di circa 1,5 chili di stupefacente, ma anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. L’arresto, eseguito in flagranza, è stato convalidato venerdì mattina dal tribunale di Perugia con applicazione della misura dell’obbligo di firma.

