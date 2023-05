Umbertide, Carizia confermato sindaco

Luca Carizia prosegue la sua avventura da sindaco di Umbertide. Il candidato del centrodestra (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Umbertide per Carizia Sindaco, Umbertide in Movimento, al primo turno aveva ottenuto il 43,82%) ha avuto la meglio sul contender del centrosinistra (Partito Democratico, Umbertide Partecipa, Riformisti-Umbertide Cambia, Sinistra per Umbertide-Alleanza Sinistra Verdi, per lui 30,71% due settimane fa) Sauro Anniboletti. Gli elettori sono 12.547 e l’affluenza al ballottaggio è stata del 62,59% (69,80% nella precedente tornata).

A seguire i dati definitivi