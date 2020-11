Incendio in un garage nella tarda mattinata di giovedì ad Umbertide (Perugia), in località Pian d’Assino. Sul posto, per domare le fiamme, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Città di Castello. All’origine del fatto ci sarebbe un corto circuito. Non si registrano comunque persone coinvolte né feriti.

Condividi questo articolo su