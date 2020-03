Umbria a ‘caccia’ di positivi: «Via ai test rapidi»

Nuova strategia per i tamponi in Umbria, da attuare nel corso delle prossime quatttro settimane. La conferenza stampa si è tenuta venerdì mattina a palazzo Donini, a Perugia. «Stiamo lavorando per aumentare il numero dei tamponi in Umbria – ha detto l’assessore regionale Luca Coletto – attuando test rapidi. Il nostro obiettivo è proteggere ed essere protetti. Penso al personale sanitario tanto ai nostri anziani che si trovano nelle case di riposo».

Gli obiettivi

Il direttore regionale della sanità, Claudio Dario, ha spiegato che «è fondamentale restare a casa e rispettare le indicazioni, base per qualsiasi intervento. Individuare quanto prima i Covid-19 positivi, sintomatici ma anche asintomatici, vuol dire spezzare questa catena. Partiamo dalle comunità, da quelle di base come la famiglia, poi le comunità residenziali, sociali, sanitarie, religiose per intercettare prima possibile i casi di coronavirus e difendere, ad esempio, gli ospedali identificando ed isolando i positivi sin dal loro arrivo, a volte anche prima quando il 118 va a prelevarli presso il loro domicilio. Vogliamo monitorare tutto il personale dell’ambito sanitario: medici di medicina generale, medici ospedalieri, specializzandi e farmacisti. Vogliamo inoltre garantire sorveglianza attiva ai lavoratori dei servizi essenziali e a tutti coloro, come chi opera nei supermercati o a domicilio, è sottoposto ad un rischio maggiore. I ‘target’ sono i cittadini pazienti e le categorie professionali: si è parlato molto dell’approccio per cerchi concentrici, dal positivo al Covid ai conviventi, allargando il cerchio progressivamente a tutti i contatti. E’ ciò che vogliamo attuare».

A caccia di positivi sintomatici e non

Claudio Dario ha chiarito che «coinvolgeremo tutti i pazienti sintomatici presso i presidi ospedalieri che non sono stati già testati. Lo faremo in pochi giorni. Poi tutti i sintomatici potenzialmente legati a contatti molto stretti che evidenziano sintomi. Poi tutti coloro che si recano al pronto soccorso in modo autonomo o con il 118 a prescindere dalla motivazione clinica. Stiamo testando un test ‘immunologico’ che necessita di 15 minuti per essere espletato, non necessita di laboratorio: serviranno 15 giorni per sperimentarlo appieno». Circa le categorie professionali, il direttore della sanità umbra ha detto che gli esami riguarderanno sostanzialmente tutti coloro che operano in strutture di carattere sanitario, «per ultimi gli operatori sintomatici nelle strutture socio sanitarie e i lavoratori sintomatici dei servizi essenziali. Sarà un percorso graduale e ovviamente per ‘operatori’ intendiamo personale infermieristico, tecnico e operatori socio sanitario».

I due test ‘rapidi’, immunologico e molecolare

La professoressa Antonella Mencacci ha illustrato le due tipologie di test e i numeri che possono essere gestiti: «Il test di riferimento è un test molecolare lungo, laborioso e che necessita di competenze molto specifiche e anche strumentazioni sofisticate. Ciò cozza con la necessità di ampliare al massimo le persone da testare, sintomatici e asintomatici. Il commercio mette a disposizione test rapidi, abbiamo fatto uno studio e ne abbiamo scelti due: il primo è quello ‘immunologico’, si parte da una goccia di sangue e in 15 minuti si può rilevare la presenza di anticorpi specifici per il coronavirus. La presenza di anticorpi significa che c’è un’infezione in atto o che è recentissima. Un test positivo significa paziente che verosimilmente sta elimimando il virus. Se è sintomatico prenderà immediatamente il percorso Covid, se è asintomatico si deciderà. Ma quel paziente sarà isolato. Il risultato negativo non significa assenza dell’infezione perché gli anticorpi necessitano di tempo per prodursi e perché dobbiamo valutare la sensibilità del test. Allo stesso modo stiamo implementando un test ‘molecolare rapido’ che ci sarà risposte in meno di un’ora e che è alla portata di tutti i laboratori. Non servono skills particolare, basta prendere campione, inserirlo in una cassettina e metterlo nello strumento: non è necessario raggruppare insieme più campioni da testare. Anche questo serve a vedere se nei campioni del paziente o soggetto asintimatico c’è il virus o meno. In un’ora, lo instradiamo nel modo migliore. Sono test rapidi, non quelli attualmente raccomandanti, e nella prima settimana procederemo ad analizzare i risultati per comprenderne la reale efficacia». Gli esami verranno attuati in quasi tutti gli ospedali dell’Umbria, per ciò che attiene il test ‘rapido’ molecolare.

I pazienti ‘grigi’

La professoressa Daniela Francisci ha spiegato che «il test immunologico rapido che cerca gli anticorpi è sicuramente un elemento che potenzia le possibilità diagnostiche, non sostituisce il tampone ma può dare un valido aiuto quando si tratta di prendere una decisione rapida e in questi tempi molto spesso, di fronte a un paziente che ha sintomi, avere un supplemento che aiuta a decidere è molto importante. Stiamo imparando ogni giorno cose nuove sul coronavirus: nella pratica clinica può accadere che un paziente, definito ‘grigio’, che ha sintomi da giorni, il virus può trasferirsi dalle alte vie respiratorie al polmone. Il tampone naso faringeo può essere negativo a differenza della tac polmonare. E in tali casi l’analisi immunologica può risultare assolutamente importante».

«Arriveremo a 2 mila tamponi al giorno»

In conclusione Coletto ha detto che «da oggi sono in distribuzione i test immunologici alle aziende della sanità perché si diventi subito operativi per chi giunge nelle strutture sanitarie e nelle residenze. Ciò ci consente di intercettare subito, già in ambulanza, tali pazienti e quindi avviarli nel percorso giusto. Se negativo, proseguono gli approfondimenti. Al momento negli ospedali abbiamo circa 100 persone ricoverate in situazione ‘grigia’, in valutazione in attesa del completamento del percorso diagnostico, e il test ci darà primr risposte rapide. Quando, speriamo fra 15 giorni circa, arriveranno anche gli altri test, aumenteremo di molto la ‘forza di fuoco’ per arrivare a circa 2 mila tamponi al giorno». L’assessore ha poi chiarito: «Le categorie individuate in ambito sanitario, da sottoporre ad esame, rappresentano un target di circa 25 mila persone in Umbria: subito test imnunologico sugli accessi e le persone più a rischio, come medici e infermieri venuti a contatto con un caso, poi tutti gli altri quando arriverà la seconda tipologia di test rapido».