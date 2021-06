Umbria, Astrazeneca: sospesa la seconda dose agli under 60

Seconda dose del vaccino Astrazeneca sospesa, in Umbria, a chi ha meno di 60 anni. Venerdì mattina le due Usl regionali e quindi i distretti e gli hub vaccinali del territorio hanno recepito la chiara indicazione giunta dalla Regione. Ciò in attesa delle determinazioni del Comitato tecnico scientifico in ordine al vaccino Astrazeneca ed al suo utilizzo, anche dopo il decesso per trombosi di una 18enne ligure, avvenuto giovedì. Diverse le persone presentatesi ai poli vaccinali regionali che sono state invitate a tornare a casa, altri sono stati contattati direttamente per evitare il ‘viaggio a vuoto’. Sempre giovedì la Regione aveva stigmatizzato i cosiddetti ‘pendolari della vaccinazione’ che si sono prenotati fuori dall’Umbria per ricevere, in alcuni casi, dosi di Astrazeneca non in linea – per sesso ed età – con le linee guida stabilite a livello nazionale. Linee guida che – su un piano più generale e quindi internazionale – non escludono una vaccinazione ‘mista’, ovvero con due vaccini diversi fra prima e seconda dose: prospettiva, questa, che in caso del definitivo stop ad AZ per determinate fasce di età, appare possibile.

La nota della Regione

Di seguito la nota ufficiale della Regione Umbria: «In attesa del pronunciamento del Comitato tecnico scientifico in merito alla somministrazione del vaccino Astrazeneca agli under 60 e sul possibile cambio di farmaco per la seconda dose, il commissario per l’emergenza Covid in Umbria, Massimo D’Angelo, ha disposto, precauzionalmente per la giornata odierna (venerdì,ndr), la sospensione delle somministrazioni di seconde dosi di vaccino Astrazeneca a tutti i soggetti di età inferiore a 60 anni. A seguito della decisione formale del Cts verranno rese note le indicazioni su come concludere il ciclo vaccinale dei cittadini sotto i 60 anni già vaccinati con prima dose Astrazeneca».

