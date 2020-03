Umbria, attesa ancora la neve

Un inizio di primavera decisamente ‘invernale’, quello a cui si assiste in Umbria e non solo, con la morsa del freddo e del brutto tempo che è destinata a non allentarsi negli ultimi giorni di marzo. Ma anche le settimane successive potrebbero essere dello stesso tono.

UN 24 MARZO CON NEVE IN UMBRIA

Tornano le nevicate tra mercoledì sera e giovedì

La Protezione civile regionale ha emesso un avviso di condizioni metereologiche avverse per il pomeriggio-sera di mercoledì 25 marzo e le successive 36 ore, quando si prevedono venti da forti a burrasca anche sull’Umbria, oltre a nevicate al di sopra dei 500-700 metri. Un andamento confermato dalle previsioni di Meteo Centro Italia, secondo cui nella serata di mercoledì si verificheranno precipitazioni sparse e nevicate a quota 200-300 metri nel perugino e a 400-600 metri nel resto della regione. Giovedì è previsto un rialzo delle quote, oltre i mille metri nella parte meridionale della regione e a 400-500 metri in quella settentrionale. Venerdì si dovrebbe poi raggiungere una stabilità atmosferica, con le temperature che raggiungeranno valori prossimi alla media. Le minime, in particolare, saranno comprese tra i 5 e i 10°.

Permane il tempo instabile

Sempre secondo l’associazione Meteo Centro Italia, però, c’è da attendersi un ulteriore peggioramento nei giorni e nelle settimane successive, che – almeno fino ad aprile, se non oltre – potrebbero essere influenzate dal vortice polare, in una fase di instabilità. Dopo un inverno di prolungata alta pressione, dicono d’altronde gli esperti, è difficile che anche la primavera possa proseguire con lo stesso andamento. Per ora, tanto, non ci sono scampagnate o gite al mare da programmare.