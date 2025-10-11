Il coordinamento comunale di Umbria Civica Terni si è riunito alla presenza del capogruppo regionale Nilo Arcudi, del segretario provinciale Andrea Di Fino e dell’ex capogruppo in consiglio comunale di Terni Civica Michele Rossi. Nel corso dell’incontro è stato nominato all’unanimità il nuovo segretario comunale: l’avvocato Marco Ravasio, professionista legato alla città e deciso a mettere la propria esperienza al servizio della comunità.

Il coordinamento sottolinea come la scelta di Ravasio rappresenti «un passo importante per rafforzare la presenza di Umbria Civica nel territorio ternano e rilanciare l’azione politica del movimento». Arcudi e Di Fino spiegano che «con questa nomina si rafforza ulteriormente la presenza di Umbria Civica a Terni, con l’obiettivo di contribuire in modo concreto al rilancio della città e alla crescita dell’Umbria».

Durante la riunione sono stati individuati anche i temi prioritari su cui si concentrerà il lavoro del gruppo: il progetto del nuovo ospedale di Terni; l’attuazione dell’accordo di programma relativo all’acciaieria Ast; le politiche di sviluppo economico e sociale; la riqualificazione urbana e ambientale.

Nelle prossime settimane Ravasio presenterà la nuova segreteria comunale che lo affiancherà nell’attività politica e amministrativa del movimento. «Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità e con l’impegno di contribuire, insieme a tutto il gruppo di Umbria Civica, al rilancio della nostra città. Terni ha bisogno di visione, concretezza e partecipazione: lavoreremo con spirito civico e unità per affrontare le sfide che ci attendono e restituire fiducia alla comunità».