Umbria: «Contagi in frenata ma non siamo al picco. Rt non peggiora»

«Rispetto all’andamento naturale della curva dei contagi, in Umbria si è verificata, anche per le misure attuate a livello locale prima di quelle nazionali, una riduzione di circa il 30% e siamo in una situazione di abbassamento complessivo. Va consolidato questo andamento, posto che non siamo arrivati ancora al picco. Il nostro RT non sta peggiorando e vedremo nel contesto italiano l’andamento umbro in relazione ad altre regioni. Possibile che altri territori ‘gialli’, diventino oggi ‘arancioni’ come noi. Credo che gli interventi sviluppati in Friuli, Veneto ed Emilia Romagna anticipino soltanto un rischio possibile, per non dire probabile, del passaggio di fascia». Così il direttore regionale della salute, Claudio Dario, nella conferenza stampa convocata per venerdì mattina dalla Regione sull’andamento dell’epidemia da Covid in Umbria.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON