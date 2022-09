Umbria Jazz Weekend Terni, salta il concerto di Fabrizio Bosso

«Indisposizione dell’artista». Con questa motivazione gli organizzatori di Umbria Jazz Weekend hanno annunciato l’annullamento del concerto di Fabrizio Bosso ‘We wonder’ Quarter previsto a Terni per domenica 18 settembre all’anfiteatro romano.

I rimborsi

Per gli acquisti effettuati online «verrà automaticamente accreditato sul metodo di pagamento utilizzato», per quelli nei punti vendita le richieste «dovranno essere inoltrate al punto vendita nel quale è stato acquistato il biglietto entro e non oltre il 30 settembre 2022».