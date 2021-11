Umbria, l’11 novembre Cup ‘a singhiozzo’ a causa delle assunzioni

Giovedì 11 novembre si svolgeranno le selezioni pubbliche per l’assunzione a tempo indeterminato di oltre 100 addetti al front-office Cup, necessarie a garantire servizi migliori alla popolazione e posti di lavoro stabili ai vincitori. Avendo riscontrato la partecipazione alle selezioni di numerosi operatori attualmente impiegati nelle diverse sedi del Cup regionale, Umbria Salute e Servizi informa che «non sarà possibile garantire la piena funzionalità del contact center Nus 800.636363 e 800.192835 e l’attività degli sportelli Cup fisici risulterà rallentata o sospesa in alcune sedi».

Umbria Salute e Servizi invita i cittadini a privilegiare il canale online

Le variazioni dell’attività dei singoli sportelli Cup verranno comunicate nei prossimi giorni. Umbria Salute e Servizi chiede pertanto ai cittadini «di privilegiare il canale del Cup online e, per quanto possibile, di non recarsi agli sportelli Cup giovedì 11 novembre, provvedendo ad compiere le eventuali prenotazioni o i pagamenti del ticket in un’altra giornata». Nello specifico, durante la mattina dell’11 novembre si svolgeranno le prove per 8 posti riservati alle categorie di cui alla Legge 68/1999, con oltre 50 candidati. Nel pomeriggio si svolgeranno le selezioni per 101 posti di addetti al front-office Cup, con oltre 380 candidati. Umbria Salute e Servizi «si scusa per gli eventuali disagi arrecati e ringrazia sin da ora i cittadini per la comprensione e la collaborazione».