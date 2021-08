Umbria, la Lega caccia Melasecche: «Non c’è più fiducia»

La nota, diffusa dalla Lega Umbria martedì mattina, è stringata e sa di terremoto politico: «La Lega Umbria comunica l’esclusione di Enrico Melasecche (assessore regionale con deleghe decisamente pesanti, ndR) dalle liste degli iscritti al partito con decorrenza immediata. Il provvedimento intrapreso rappresenta un atto politico dovuto e legittimo, adottato in conseguenza del venir meno del rapporto di fiducia con il partito e dall’incompatibilità tra il suo operato e gli obiettivi proposti dalla Lega nell’ambito di governo regionale, oltre che dal mancato adempimento delle norme statutarie della Lega. Alla luce di tale espulsione, la Lega diffida Enrico Melasecche dall’agire e dal parlare in nome e per conto del partito». Raggiunto telefonicamente, l’assessore regionale non sembra accusare il colpo: «Sono in montagna, in Trentino, e mi sto rilassando. Sono assolutamente sereno».

Il quadro

L’isolamento di Enrico Melasecche nel partito, con il passare dei mesi, è parso via via sempre più evidente, testimoniato anche dall’assenza in occasione dell’ultima visita di Matteo Salvini nella città di Terni. Vuoi per il ‘protagonismo spinto’ (per i detrattori) o ‘l’attivismo produttivo’ (per i sostenitori) dell’assessore regionale ternano – mai fermo e sempre pronto a seguire la propria strada e le proprie convinzioni, oltre che un po’ allergico agli ordini di scuderia -, vuoi per la vicenda delle mancate dimissioni da consigliere regionale – dopo la nomina ad assessore nella giunta Tesei – che, se rassegnate, avrebbero liberato un posto ‘verde’ in consiglio. Ma di mezzo c’è anche l’evidente raffreddamento dei rapporti con un altro leghista qual è il sindaco di Terni, Leonardo Latini. Ora la Lega Umbria è andata dritta per la sua strada, mandando un messaggio chiaro alla stessa presidente della Regione (ora unica rappresentante del partito in giunta insieme all’assessore Luca Coletto) probabilmente anche nell’ottica di un futuro rimpasto dell’esecutivo. Melasecche, in tal caso, avrà carte importanti da giocarsi per restare in sella? Tornando alle tensioni poi esplose nel ‘redde rationem’ di martedì, i detrattori le ricollegano a molteplici aspetti: le liti sul nodino di Perugia, le fughe in avanti su diversi aspetti, presunti ‘vuoti’ in materia di rifiuti, ambiente, salute – trittico critico nel Ternano -, edilizia, urbanistica, atteggiamenti ‘social’ che hanno finito per irritare pezzi di partito. Nel calderone, insomma, c’è finito di tutto un po’, e la ‘pietanza’ – rappresentata dall’epurazione – per alcuni «non era più rinviabile».

