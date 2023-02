Umbria, le Ladies chef al Festival di Sanremo: «È stata un’esperienza meravigliosa»

di Fra.Tor.

«Un’esperienza bellissima, una meravigliosa avventura che ci ha arricchito personalmente e professionalmente». Il Festival di Sanremo 2023 sta per volgere al termine, sabato sera infatti verrà decretato il vincitore della 73esima edizione della kermesse che per il quarto anno consecutivo ha visto Amadeus presentatore e direttore artistico. Parallelamente si conclude anche, per quest’anno, l’esperienza delle Ladies chef della Federazione italiana cuochi, capitanate dalla responsabile nazionale Alessandra Baruzzi, che per l’intera settimana hanno deliziato il palato di artisti e ospiti. L’Umbria ha vantato una numerosa partecipazione ed è da loro che ci arrivano le prime impressioni.

«Esperienza meravigliosa»

Il 4 febbraio a partire dall’Umbria sono stati in 8: la presidente regionale Gianna Fanfano, la coordinatrice regionale Lady chef Luciana Scimmi, la Lady chef e proprietaria del ristorante L’Amaca di Piediluco Mara Novelli, la proprietaria del ristorante Flora’s House la Fontana di Macerino Roberta Agostinelli, la titolare del ristorante La Badiaccia di Castiglione del Lago Elda Moroni e Giuseppina Mariotti del ristorante Il Casale di Paciano, accompagnate dal tesoriere del Dse Umbria Eraldo Ciarini e dal presidente provinciale di Perugia Giancarlo Passeri. «Sta per concludersi per noi un’esperienza bellissima – ci raccontano le Ladies chef umbre dalla ‘Città dei fiori’ – una meravigliosa avventura che ci ha dato modo di conoscere molte persone, vedere da vicino personaggi famosi del mondo dello spettacolo, ma sopratutto confrontarci con altre colleghe provenienti da tutta Italia. Ogni giorno abbiamo realizzato un piatto regionale e questo lavoro ci ha dato l’idea per realizzare, al nostro ritorno, un percorso gastronomico itinerante, dal lago alla montagna. Aspettateci, stiamo tornando nella ‘nostra’ Umbria».