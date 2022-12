Umbria, ponte dell’Immacolata con l’ombrello

Il maltempo persiste sull’Umbria, dove anche il ponte dell’Immacolata si prospetta piuttosto bagnato, visto che la pioggia è attesa su tutta la regione per buona parte dei prossimi 10 giorni.

False speranze

Nelle ultime ore – riportano i meterologici di Umbria Meteo – si è registrato un miglioramento atmosferico piuttosto «effimero», contraddistinto da qualche schiarita, anche se in alcune zone, come il perugino, è continuato a piovere a tratti con rovesci anche intensi. Nella giornata di lunedì sono previste ancora piogge sparse, in particolare sulle zone centro settentrionali della regione. «Durante la prossima nottata poi – scrivono da Umbria Meteo -, transiterà un veloce impulso perturbato sul nord Italia che favorirà, temporaneamente, un’estensione ed aumento di frequenza delle precipitazioni a tutta l’Umbria». L’instabilità calerà martedì, per poi tornare ad aumentare mercoledì. Ma il «grosso» delle precipitazioni è atteso tra venerdì e sabato, quando sull’Italia transiterà un intenso sistema perturbato.