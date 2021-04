Condividi questo articolo su

















Si torna in classe lunedì quasi a pieno regime; dalla Regione ulteriore potenziamento del servizio trasporti pubblici, ma i sindacati di base lamentano scarsa attenzione alla tutela della salute degli autisti. Venerdì pomeriggio manifestazione in piazza Italia. Intervista a Ettore Magrini, del coordinamento regionale Usb Umbria: «Assurdo che la Regione non tuteli la salute degli autisti visto che ci investe tanti soldi».

L’annuncio della Tesei: «Rientro in classe al 70% da lunedì 26»