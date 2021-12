Umbria, vaccine day il 5 e il 12 dicembre

Doppio vaccine day in Umbria per la somministrazione della terza dose del vaccino contro il Covid, in programma il 5 e il 12 dicembre. «Invitiamo ancora chi ancora non l’avesse fatto, a vaccinarsi», è l’appello dell’assessore regionale alla salute Luca Coletto. «A tal fine, il 5 e il 12 di dicembre, così come annunciato, sono stati programmati 2 vaccine day per i quali è stato previsto l’accesso diretto e su prenotazione. Nelle due domeniche sul territorio saranno attivi i punti vaccinali con orario di apertura riportato nella tabella».

