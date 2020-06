Maltempo in arrivo, l’avviso della Prociv

«Venti forti con raffiche di burrasca dai quadranti meridionali su Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. Precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Umbria, Lazio, Campania e sui settori occidentali di Abruzzo e Molise. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento». Questo in sintesi il contenuto del nuovo avviso di criticità meteo emesso dal dipartimento nazionale di Protezione civile: scatta l’allerta gialla su tutto il territorio regionale per le prossime 24 ore. A causare il maltempo una perturbazion atlantica alimentata da flussi in quota più freddi provenienti dalla Groenlandia.

Condividi questo articolo su