Un altro centauro muore sulle strade del Trasimeno

Ancora un tragico incidente stradale in Umbria. È accaduto nel primo pomeriggio di venerdì, lungo la strada statale 75 che collega Passignano sul Trasimeno e Tuoro, all’altezza della zona industriale. Vittima un 47enne residente a Tuoro sul Trasimeno, Emanuele Picchio, che in sella alla sua motocicletta si è scontrato con un’autovettura condotta da un 25enne passignanese, illeso ma sotto shock per l’accaduto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, con l’elisoccorso ‘Nibbio’, hanno trasportato il centauro all’ospedale di Perugia: purtroppo le lesioni riportate in seguito allo scontro si sono rivelate fatali e per Emanuele Picchio non c’è stato nulla da fare. Spetta alle forze dell’ordine – l’accaduto è stato portato all’attenzione dell’autorità giudiziaria di Perugia – ricostruire la dinamica del grave sinistro. Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Città della Pieve. Appena una settimana fa a Tuoro sul Trasimeno aveva perso la vita il 47enne Matteo Scopaioli che, in sella ad uno scooter, era rimasto coinvolto in un incidente lungo la strada statale del Trasimeno. Per l’uomo, stessa tragica fine del fratello Marco, morto nell’ottobre del 1999 – aveva soltanto 19 anni – in un sinistro mentre andava in moto.

