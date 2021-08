Un bimbo e sua nonna feriti in un incidente

Per fortuna sono appena 12 i giorni di prognosi per il bimbo di 6 anni rimasto coinvolto in un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture, martedì pomeriggio alle porte di Città di Castello, nel quartiere di Casella Garavelle. Il piccolo era in auto con la nonna, a sua volta rimasta ferita.

La dinamica dell’incidente

Erano le 16 circa quando, forse a causa di un malore, un uomo a bordo di una Fiat Punto è andato a sbattere contro una Smart ferma allo stop di via Roma, a bordo della quale c’erano la nonna e il bambino. L’auto si è ribaltata più volte, riportando danni seri.

Intervento dei vigili del fuoco

Per estrarre la donna dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Città di Castello. I due conducenti sono stati trasportati in ospedale in virtù dei vari traumi riportati. Sul posto due ambulanze e i carabinieri tifernati, per i rilievi del caso.