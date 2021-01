Condividi questo articolo su

















I vigili del fuoco sono intervenuti a Castelluccio di Norcia per recuperare 50 cavalli bloccati durante la transumanza. Per effettuare il recupero sono stati impiegati uno spazza neve e un mezzo cingolato ‘Aris’ che tra i vigili del fuoco è conosciuto anche come ‘Bruco’.

