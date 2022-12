Un ex rossoverde al Grande Fratello Vip

C’è anche un ex calciatore della Ternana (Primavera) al Grande Fratello Vip. Si tratta del 24enne Andrea Maestrelli, difensore, in rossoverde nella stagione 2016/2017. Maestrelli può vantare un Dna calcistico di quelli importanti, basti pensare che il nonno materno è l’ex allenatore Giuseppe Materazzi (e quindi lo zio è il campione del mondo Marco Materazzi, fratello della madre di Andrea) mentre il nonno paterno è Tommaso Maestrelli: semplicemente una leggenda per il popolo laziale, artefice da allenatore del primo scudetto biancoazzurro datato maggio 1974. Da calciatore, Andrea – dopo la stagione con le Fere – ha militato con Arzachena, Bisceglie, Monopoli e Arezzo. Ora l’esperienza al GF Vip, fra flirt patinati, social scatenati e un profilo perfetto per le platee che vivono di cronaca rosa.

