Il maltempo, lunedì, ha colpito ovunque in Umbria. Lungo la strada statale 318, la ‘Perugia-Ancona’, poco oltre lo svincolo di Branca in direzione Fossato di Vico, un ‘fiume’ di acqua e fango si è riversato sulla carreggiata, creando non pochi problemi di sicurezza e allagamenti. Ad esondare sarebbe stato un torrente, affluente del Chiascio.

