Il vento mette in crisi l’Umbria: alberi e rami caduti, blackout

Un inizio settimana – quello post natalizio – segnato dal maltempo in tutta l’Umbria, con pioggia, nevischio, neve alle quote più alte e soprattutto forte vento in gran parte della regione. Tanti gli interventi messi in atto dai vigili del fuoco nella mattinata di lunedì, sia in provincia di Perugia che in quella di Terni.

FINE D’ANNO AL FREDDO: ARRIVA IL VENTO GELIDO

Mattinata complessa

Nel Perugino si segnalano disagi nelle zone di Perugia, Foligno, Spoleto e Todi, legati soprattutto alla caduta di alberi e rami ed allagamenti di cantine e garage. A Torgiano proprio un ramo è finito sui cavi dell’elettricità. Un blackout prolungato – circa un’ora – ha invece interessato, a Perugia, il quartiere di San Sisto.

Il Ternano sferzato dal vento

Nel Ternano invece, oltre ad un albero caduto su un’abitazione nell’Orvietano ed altri nella zona di Amelia (Foce, Fornole), sono stati numerosi gli interventi messi in atto dal 115 in varie zone del capoluogo: a partire dal Raccordo Terni-Orte, dove all’altezza dello svincolo E45 per Perugia, vigili del fuoco ed Anas hanno operato per rimuovere dalla carreggiata alcuni rami che intralciavano il traffico. Il forte vento ha causato anche la caduta di un grosso ramo nella zona dell’Aviosuperficie di Maratta. Altri disagi analoghi sono stati segnalati in via Carnia – albero su un’abitazione -, via Lungonera Savoia, via Campofregoso – strada temporaneamente chiusa per la caduta di rami -, via Breda, via Curio Dentato, Collescipoli. A San Gemini, lunedì mattina, sono state registrate diverse interruzioni dell’energia elettrica dovute a problemi alla linea causati dal forte vento. Guai anche nei territori di Otricoli (viabilità compromessa in alcune aree per la caduta delle piante, c’è anche l’interruzione della corrente) e Narni per le stesse ragioni.

Orvieto, funicolare chiusa

Problemi anche ad Orvieto. Qui, dalle ore 12.20 di lunedì, è stata chiusa temporaneamente la funicolare a causa del forte vento: «BusItalia – informa il Comune – ha già predisposto un servizio navetta sostitutivo stazione Fs-piazza Cahen-piazza Duomo. Il servizio funicolare sarà ripristinato non appena le condizioni meteorologiche lo consentiranno».

