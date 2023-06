Un imprenditore di Terni al vertice di Anita: Riccardo Morelli

Un imprenditore ternano al vertice di Anita, l’Associazione nazionale delle imprese di trasporti automobilistici aderente al sistema Confindustria. Si tratta di Riccardo Morelli, il numero uno della sezione ternana di Confindustria Umbria: la proclamazione c’è stata giovedì mattina.

La novità

Morelli, che già ricopriva la carica di vice presidente, ha preso il testimone dal presidente uscente Thomas Baumgartner nell’assemblea pubblica di Anita che si è svolta all’Hotel Parco dei Principi di Roma. «Per me è un grande onore poter guidare un’associazione così autorevole che ha contribuito a scrivere la storia dell’autotrasporto italiano», le sue parole prima di evidenziare come le scelte future del Paese «debbano essere orientate alla valorizzazione e all’innovazione del patrimonio imprenditoriale nazionale». Ha poi sottolineato il disallineamento tra domanda e offerta nel settore dell’autotrasporto, «che a oggi richiede figure sempre più specializzate e qualificate ma che fatica a far presa tra i giovani che si affacciano al mondo del lavoro, individuando nella riforma del sistema pubblico dell’istruzione tecnica, nella semplificazione delle procedure necessarie al conseguimento dei titoli abilitativi e nel potenziamento di percorsi formativi ad hoc negli istituti tecnici delle possibili soluzioni per arginare il problema e garantire la crescita e lo sviluppo del comparto». Presenti il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, il vice Galeazzo Bignami e il presidente della commissione trasporti della Camera Salvatore Deidda: «Siamo orgogliosi che un autorevole e stimato rappresentante della nostra territoriale e dell’industria regionale – il commento di Vincenzo Briziarelli, presidente di Confindustria Umbria – abbia raggiunto i vertici nazionali di un’associazione di categoria storica e importante del nostro sistema associativo. Siamo certi che Riccardo Morelli porterà la stessa serietà e competenza che da molti anni caratterizza il suo impegno in Confindustria Umbria».